Messico: pubblicato in gazzetta ufficiale decreto che toglie immunità diretta a presidente della Repubblica

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha annunciato la pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge che apre ai processi nei confronti dei capi di stato. "un fatto veramente storico", ha sottolineato Lopez Obrador che da tempo presenta questo come uno dei principali strumenti nella campagna per la moralizzazione della vita politica del paese. Il testo originale, approvato a settembre 2020, ampliava i margini anche per aprire i processi a carico dei parlamentari, norma che è caduta nel passaggio al Senato, chiuso a fine novembre. Pur presentata come lo strumento per poter applicare ai presidenti la giustizia di tutti i cittadini, la riforma non rimuove direttamente l'immunità lasciando al Senato la responsabilità di decidere se consegnare alla magistratura le chiavi del processo. (segue) (Mec)