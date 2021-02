Argentina: presidente Fernandez annuncia creazione Consiglio economico e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elaborazione di politiche di Stato sul lungo termine per giungere a una "società più giusta" e "basata sul dialogo" tra le parti sociali. Questo l'obiettivo della creazione del "Consiglio economico e sociale" (Ces), nuovo organo "consultivo" e "multisettoriale" dello Stato promosso e fortemente voluto dal presidente argentino Alberto Fernandez e presentato oggi con un atto a cui il governo ha dato il massimo risalto. "Questo non è un tavolo per definire che interessi predomineranno, è un tavolo per cercare di far convergere i diversi interessi verso uno sviluppo comune", ha affermato Fernandez nel suo intervento di presentazione. Il Ces si definisce nel suo documento costitutivo come un organo collegiale di carattere esclusivamente consultivo che ha come obiettivo quello di individuare consensi tra i diversi settori della società sulle priorità strategiche del paese. (segue) (Abu)