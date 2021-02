© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, sabato 20 febbraio, giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1679m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio assenti e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: prosegue il tipo di tempo caratterizzato da diffusa nuvolosità, ad eccezione di maggiori schiarite limitatamente alle aree alpine più interne. Non si escludono locali piovaschi sul basso Piemonte e Ponente ligure. Clima non freddo, con temperature notturne ben sopra lo zero e massime sui 12-14°C. Venti deboli. In Liguria mare poco mosso.(Rpi)