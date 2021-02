Ambiente: Leccese (Volt), in Municipio Roma II un orologio climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il municipio Roma II ha approvato all’unanimità la mozione consiliare presentata dai consiglieri Paolo Leccese (Volt), Martina Coletta (civica) e Giorgio Andreoli (Radicali), che impegna la presidente del Municipio Francesca del Bello ad aderire alla campagna globale Climate clock che prevede l’installazione di un orologio climatico in una grande piazza, come piazza Annibaliano, piazza Bologna o piazzale Flaminio. "L’obiettivo della mozione è quello di sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di agire al più presto per difendere il pianeta dai danni causati dal riscaldamento climatico - si legge in una nota -. Il 'Climate clock' si basa sui più recenti dati dell’Ipcc (Intergovernmental panel on climate change), gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. "Il mutamento del clima rappresenta un enorme problema ambientale, sociale ed economico - dichiara il consigliere Leccese (Volt) -. Anche piccoli gesti, se sommati a quelli di tante altre persone, possono fare la differenza e condurci verso un sistema più equo e sostenibile che abbia la giustizia climatica come principio basilare ed irrinunciabile".(Com)