Nato: Stoltenberg, clima e sicurezza vanno mano nella mano

- La Nato deve essere parte della soluzione davanti al cambiamento climatico perché clima e sicurezza vanno mano nella mano. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "Nella agenda Nato 2030" c'è il capitolo su come "rendere l'impatto del cambiamento climatico un tema importante per la Nato" e il segretario generale vede "molto chiaramente la relazione tra cambiamento climatico e sicurezza". Per Stoltenberg, "il riscaldamento globale è un moltiplicatore di crisi e le crisi producono minacce che sono materia per la sicurezza". Tre sono i punti toccati da Stoltenberg. "Primo, dobbiamo capire e analizzare le conseguenze", tenendo insieme Ue e Usa "per avere la conoscenza di queste conseguenze". "Secondo, dobbiamo adattare le nostre missioni e operazioni" perché "sappiamo che molte infrastrutture hanno un diretto impatto sul riscaldamento globale che provoca l'innalzamento delle acque. Questo ha conseguenze su come investiamo e su dove mettiamo le basi", ha detto. "Per esempio, stiamo espandendo la nostra missione in Iraq e l'anno scorso a Bagdad è la temperatura è stata per molti, molti giorni oltre i 50 gradi. E questo impatta su come organizziamo la missione, sulle uniformi, sugli equipaggiamenti", ha aggiunto. "Terzo, la Nato deve essere parte della soluzione. Abbiamo la responsabilità di contribuire a ridurre le emissioni" e quindi "penso che le nostre operazioni militari debbano contribuire all'obiettivo di emissioni zero". Questa sarà la proposta di Stoltenberg al Summit che si terrà entro quest'anno, ovvero quella di "ridurre le emissioni" delle operazioni e missioni Nato. Inoltre, per il segretario generale, "minor dipendenza dalle fonti fossili" renderebbe "più resilienti le nostre missioni e ridurrebbe la vulnerabilità". Per Stoltenberg, infine, "sicurezza e clima vanno mano nella mano".(Res)