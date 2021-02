Afghanistan: Merkel, Germania preparata a rimanere per successo missione Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania è preparata a rimanere “più a lungo” in Afghanistan con il proprio contingente, “se nell'interesse del successo della missione” che la Nato svolge nel Paese per la sua stabilizzazione dal 2001. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel corso dell'intervento che ha tenuto alla Conferenza di Monaco di Baviera sulla sicurezza (Msc), tenuta oggi in formato virtuale. Secondo Merkel, la Germania ha svolto “un ruolo importante” nel nord dell'Afghanistan, dove sono di stanza le sue Forze armate (Bundeswehr) contribuendo a “creare e proteggere la stabilità”. L'ulteriore permanenza dei reparti tedeschi è poi legata al successo della missione della Nato nell'aiutare le forze “democratiche e pacifiche” del Paese centroasiatico. Per Merkel, infatti, il ritiro della Nato dall'Afghanistan non deve significare che “le forze sbagliate prendano ancora il sopravvento”. (Geb)