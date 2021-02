M5s: Lannutti, simbolo Idv può far costituire gruppo formato da almeno dieci senatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Elio Lannutti, espulso dal M5s per aver votato contro la fiducia al governo Draghi, afferma che "il simbolo Idv in Senato può far costituire un gruppo formato da almeno 10 senatori. Ciascun gruppo - spiega il parlamentare su Facebook - dev'essere composto da almeno dieci senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di senatori". Lannutti aggiunge: "Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, può essere costituito un solo gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di gruppi autonomi, composti da almeno dieci senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati. I senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo - conclude ancora Lannutti - formano il gruppo Misto". (Rin)