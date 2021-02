Commercio: Fiva Confcommercio, su ambulanti Raggi pensi ad applicare le norme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca Raggi pensi ad applicare le norme sulle concessioni ambulanti e non a filosofeggiare. "Siamo abituati alle dirette Facebook ma non pensiamo che atti amministrativi possano essere emanati in forme così irrituali". E’ quanto si legge in una nota di Fiva Confcommercio in relazione ad una diretta Facebook in cui la Sindaca di Roma ha annunciato che – a seguito di una nota dell’Antitrust – le concessioni di commercio su aree pubbliche dovranno essere rimesse a bando, e non rinnovate come prescrive l’art.181 comma 4-bis del decreto rilancio. "Certamente – si sottolinea ancora negli ambienti della Fiva - l’Antitrust può segnalare al Governo, al Parlamento, alle Regioni e agli enti locali i provvedimenti normativi e amministrativi che introducono restrizioni della concorrenza, ma non può modificare le normative né autorizzare chicchessia a derogare dalle leggi dello Stato, sulle quali è sovrano il Parlamento. La sindaca, dunque - continua la nota -, pensi ad applicare le norme e non a filosofeggiare. Perché allora dovrebbe spiegare come mai – a suo tempo – non ha dato attuazione alle disposizioni che oggi invoca per non rinnovare le concessioni e che invece erano allora vigenti. Meno dirette e più attenzione alla situazione delle imprese, già così precaria".(Com)