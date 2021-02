M5s: Crippa, noi siamo portavoce, dobbiamo dare seguito a decisioni iscritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è una regola a cui tutti dobbiamo attenerci: noi siamo portavoce. I partiti si chiudono in una stanza e decidono, ed è legittimo. Ma noi siamo il Movimento cinque stelle. Siamo nati per dare voce ai cittadini all’interno delle istituzioni". Lo afferma su Facebook il capogruppo del M5s alla Camera, Davide Crippa. "E se i nostri iscritti decidono (hanno partecipato in 74 mila) noi dobbiamo dare seguito a quella decisione, altrimenti saremmo come gli altri", continua l'esponente pentastellato in merito alla decisione di espellere i deputati che ieri sera si sono schierati contro la fiducia al governo guidato da Mario Draghi. Crippa si riferisce a quanto stabilito dagli iscritti alla piattaforma Rousseau di sostenere l'esecutivo. (Rin)