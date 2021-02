Milleproroghe: Fd'I, commissioni vanno messe in condizione di lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati di Fratelli d'Italia Lucia Albano, Emanuele Prisco e Paolo Trancassini, in una nota affermano: "Fratelli d'Italia ha ricordato alla maggioranza che la nostra è una democrazia parlamentare sempre e non solo quando viene invocata per permettere al Partito democratico, che è da 15 anni che perde le elezioni, di governare. L'Italia è una Repubblica Parlamentare anche e soprattutto nel rispetto del Parlamento e delle Commissioni che devono essere messe in condizione di lavorare. Per questo abbiamo chiesto che le commissioni Affari costituzionali e Bilancio, che stanno lavorando sul Milleproroghe, venissero aggiornate a domani così da capire se il decreto su cui stiamo lavorando è di Conte, di Draghi, di Renzi, di Grillo, di Zingaretti, della Lega oppure di Forza Italia".(Com)