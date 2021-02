Minori: Regimenti (Lega), serve rete più sicura per evitare abusi sui bambini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul tema – ha ricordato l'esponente leghista – l'Unione europea ha proposto una deroga temporanea della protezione dei dati personali, allo scopo di individuare eventuali contenuti pedopornografici sulle piattaforme online, con la possibilità di eliminarli. Una proposta lodevole, ma che non è sufficiente. Bisogna fare di più e aiutare i Paesi a intervenire in modo mirato e consapevole, coinvolgendo attivamente la popolazione. Serve – ha concluso Regimenti – anche un servizio di tutela che permetta risposte rapide ed efficienti, rafforzando dapprima gli uffici della giustizia e garantendo, in aggiunta, un'adeguata protezione e ascolto del minore". (Res)