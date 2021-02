Usa: Kerry, cambiamento climatico è uno dei temi più complessi di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello dei cambiamenti climatici rappresenta "uno dei più complessi temi di sicurezza" che ci troviamo ad affrontare. Lo ha dichiarato John Kerry, inviato speciale della presidenza Usa per il Clima, nel suo intervento alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Kerry ha riportato le sempre più frequenti anomalie atmosferiche e l'insorgere di tensioni a queste collegate: il "venir meno delle risorse", la "disperazione degli "agricoltori dinanzi a condizioni di tempo estremo e non prevedibili". Fenomeni "che possono spingere centinaia di migliaia di persone ad abbandonare la loro casa e i posti in cui vivono". Migrazioni di massa che "generano crisi umanitarie", ha detto Kerry sottolineando - "come gli europei ben sanno con la manipolazione che la Turchia ha fatto sul numero di persone in uscita dalla Siria - "che se non gestite bene possono letteralmente minacciare la pace e la stabilità". Per l'ex segretario di Stato "l'impatto del cambio climatico è una sfida per la sicurezza, per la sicurezza energetica, per la sicurezza economica, alimentare e anche fisica". (Res)