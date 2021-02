Ruini: Siclari (FI), uomo di fine intelligenza e grande fede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi fa estremo piacere porgere i migliori auguri al Cardinale Camillo Ruini nel giorno del suo novantesimo compleanno. Una mirabile vita al servizio di Dio e della Chiesa Cattolica. Uomo di fine intelligenza e di grande fede che ho avuto modo di conoscere e frequentare durante il mio mandato come Consigliere comunale di Roma Capitale, ne ho apprezzato da subito le grandi doti umane unite ad un'incomparabile saggezza e profondità spirituale. Se la Chiesa Cattolica continua il suo percorso di fede e proselitismo e grazie ad uomini di fede come lui". Lo afferma, in una nota, il senatore di Forza Italia Marco Siclari. (Com)