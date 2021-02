© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEA un anno dal "paziente uno", mobilitazione di Medicina Democratica con presidi in diverse città lombarde dalle 10 alle 12.Piazza Città di Lombardia, 1 - MilanoOspedale di Alzano Lombardo/BgEx ospedale S.Anna, via Napoleona - BresciaOspedale San Matteo, viale Golgi - PaviaOspedale Bassini - Cinisello BalsamoOspedale di CremonaOspedale di Saronno, piazza BorrellaOspedale San Gerardo - MonzaOspedale di MelegnanoPizza Monte Grappa - VareseCerimonia a Codogno a un anno dal "paziente uno": viene scoperta una targa offerta dalla Fnomceo e dal Comitato permanente dei medici europei (Cpme) in memoria degli operatori sanitari vittime del Covid, in collegamento con la cerimonia per la Giornata nazionale del personale sanitario organizzata da Fnomceo a Roma.Ospedale civico di Codogno (Lo)/diretta streaming su portale Fnomceo (ore 10.30)Presidio della Lega per chiedere la chiusura e lo sgombero del campo nomadi in via Negrotto con il commissario provinciale di Milano della Lega per Salvini Premier Stefano Bolognini e altri esponenti istituzionali del Carroccio.Via Negrotto/via Brivio - Milano (ore 10.30)Presidio di Usb Lombardia in sostegno dei contadini e dei lavoratori agricoli indiani.Piazza Duomo - Milano (ore 16.00)In diretta dal Teatro alla Scala la "Salome" di Richard Strauss, diretta da Zubin Mehta con la regia di Damiano Michieletto. Lo spettacolo avrebbe dovuto andare in scena dall'8 al 31 marzo 2020, ma è stato cancellato a causa dell'epidemia. Si tratta della prima produzione scaligera dopo il lockdown.Rai 5 (ore 20.00)(Rem)