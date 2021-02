Disabilità: nasce Andel, agenzia che aiuta l'inserimento nel mondo del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un milione di persone con diversa abilità non riesce ad inserirsi nel mondo lavorativo, complice anche la pandemia da Covid-19. Ciò accade perché mancano, nel nostro Paese, idee, strumenti e professionalità adeguate a progettare e gestire il "collocamento mirato" e i "percorsi personalizzati di accompagnamento al lavoro", indispensabili per la maggior parte delle persone con disabilità, sul modello di quanto accade in molti paesi europei e anche in alcune realtà locali del nostro Paese, dove vengono realizzate con successo sperimentazioni e buone pratiche. Con questa mission nasce Andel: l’Agenzia nazionale disabilità e lavoro, un soggetto non profit che opererà nel campo della inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Lo riferisce una nota di Andel. (segue) (Com)