Disabilità: nasce Andel, agenzia che aiuta l'inserimento nel mondo del lavoro (2)

- Il progetto, ambizioso, nasce da una sinergia fra persone con disabilità ed esperti di questo particolare segmento del mercato del lavoro con il fine di coniugare cultura inclusiva e servizi sul territorio e si fonda sul principio della mutualità e sussidiarietà. Andel offrirà una concreta e capillare erogazione di servizi alle aziende, alla pubblica amministrazione, alle cooperative sociali, alla scuola e all’università per favorire la valutazione, la formazione per il lavoro, l’orientamento delle persone con disabilità e quindi il loro accompagnamento nel mondo del lavoro. Si occuperà, inoltre di attività divulgative, culturali e propositive di promozione dell’inclusione lavorativa. Andel ha già partecipato alla stesura di un appello ai parlamentari italiani per l’inserimento nel Pnrr, il Recovery plan italiano, di una specifica linea d’azione per l’inclusione lavorativa dei disabili, finanziata con una quota di 500 milioni dei fondi europei assegnati all’Italia. Quattro interrogazioni parlamentari sono già state presentate a sostegno dell’appello. (Com)