Tlc: Francia, accordo tra comune di Parigi e operatori per lancio 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Parigi e i quattro principali operatori telefonici francesi hanno trovato un accordo sul lancio del 5G nella capitale, che avverrà nelle prossime settimane. Lo ha reso noto lo stesso comune chiarendo che è stata finalizzata la carta sulla nuova telefonia mobile. "Parigi senza 5G era un po' come immaginarla senza la Torre Eiffel", ha detto Nicolas Guerin, presidente della Federazione francese delle telecomunicazioni. Gli operatori avevano già cominciato i test a Parigi, installando anche le antenne. Il via libera della città era l'ultimo passo per completare il progetto. Su richiesta del partito dei Verdi, la città aveva lanciato una concertazione cittadina con 85 cittadini che hanno espresso la loro opinione sul 5G.(Frp)