Libia: Merkel, il Paese rischia di divenire terreno di gioco per le potenze

- Il processo politico sotto l'egida della Nazioni Unite ha raggiunto “qualche successo” in Libia. Tuttavia, “non dobbiamo essere ingenui”: il Paese affronta ancora “il pericolo significativo” di divenire “terreno di gioco per le potenze, senza prospettive per la popolazione”. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel corso dell'intervento alla Conferenza di Monaco di Baviera sulla sicurezza (Msc), tenuta oggi in formato virtuale. Per Merkel, la transizione in Libia deve far sì che il futuro appartenga ai libici. La cancelliera ha, inoltre, dichiarato che la sconfitta del terrorismo islamico è legata agli sviluppi in Libia e, per tale motivo, la stabilizzazione del Paese assume rilevanza ancora maggiore. Ampliando il discorso al Medio Oriente, Merkel ha osservato che, in Siria, la Germania sostiene il processo costituzionale sotto l'egida delle Nazioni Unite. Con riguardo all'Iran, la cancelliera ha accolto con favore la decisione degli Stati Uniti di avviare negoziati formali con l'Ue per la loro ri-adesione all'accordo sul programma nucleare iraniano del 2015 (Jcpoa). Gli Usa hanno effettuato il recesso dall'intesa nel 2018. Dopo gli ultimi sviluppi, ha affermato Merkel, l'auspicio è che il Jcpoa abbia “ancora una chance”. (Geb)