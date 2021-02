Algeria: ministero Giustizia, rilasciati 33 detenuti politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia dell’Algeria ha annunciato la liberazione di 33 prigionieri di coscienza a seguito della grazia presidenziale annunciata ieri sera dal capo dello Stato, Abdelmadjid Tebboune, nel suo discorso alla nazione in cui è stato sciolto il Parlamento e indette nuove elezioni. In base a quanto riferito dal ministero in una nota, sono già stati rilasciati 21 detenuti, condannati in via definitiva per aver preso parte alle proteste antigovernative legate al movimento Al Hirak, protagonista a partire dal febbraio 2019 dalle grandi manifestazioni che, nell’aprile dello stesso anno, portarono alle dimissioni del presidente Abdelaziz Bouteflika al potere dal 1999. Secondo la stessa fonte, altri 12 detenuti che non sono stati oggetto di condanne definitive, sono stati rilasciati, portando così a 33 il totale. Per quanto riguarda gli altri detenuti incarcerati nella repressione delle proteste, il ministero precisa che le procedure sono continuate, senza però fornire maggiori dettagli. Inoltre, il Comitato nazionale per il rilascio dei detenuti (Cnld) ha indicato che 14 persone arrestate oggi sono già state rilasciate. (segue) (Ala)