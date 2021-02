Algeria: ministero Giustizia, rilasciati 33 detenuti politici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha annunciato in un discorso alla nazione il 18 febbraio, in occasione della Giornata nazionale dei martiri, lo scioglimento dell'Assemblea nazionale del popolo (Apn), l'organizzazione di elezioni legislative anticipate e la grazia a oltre 60 oppositori e attivisti. Ritornato una settimana fa dalla Germania, dove era in cura ufficialmente per un non meglio precisato intervento al piede, in pieno decorso post-Covid, Tebboune ha avuto consultazioni con sei partiti politici, comprese le formazioni di opposizione. Il capo dello Stato, tuttavia, non ha ricevuto i due partiti di maggioranza in Parlamento, il Fronte di liberazione nazionale (Fln) e il Raggruppamento nazionale democratico (Rnd), divenuti molto impopolari per la loro vicinanza all'ex presidente Abdelaziz Bouteflika e al suo regime. (segue) (Ala)