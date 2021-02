Algeria: ministero Giustizia, rilasciati 33 detenuti politici (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due rami del parlamento algerino, a quanto si apprende, resteranno in carica prima delle elezioni legislative per il disbrigo degli affari correnti. In particolare, la priorità numero uno è l'approvazione della legge elettorale in base ai dettami della nuova Costituzione che prevedono, per esempio, il limite di due mandati. La decisione di sciogliere il parlamento e di indire le elezioni legislative anticipate avviene per la seconda volta nella storia del Paese nordafricano. Il precedente risale a gennaio 1992, quando il parlamento è stato dissolto in seguito alle dimissioni del presidente Chadli Bendjedid. (segue) (Ala)