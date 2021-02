Algeria: ministero Giustizia, rilasciati 33 detenuti politici (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prossime elezioni legislative porteranno al “settimo parlamento pluralista” nella storia dell'Algeria dopo le elezioni del 1991, 1997, 2002, 2007, 2012 e l'ultima nel 2017. Le elezioni legislative si svolgeranno, come detto, sulla base di una nuova legge elettorale. La bozza approvata dal governo prevede alcune novità, come il ritorno al voto proporzionale; la rimozione del primo della lista; il rafforzamento del controllo sulle fonti di finanziamento delle campagne elettorali. Inoltre, per la prima volta nella storia elettorale del Paese, l'Autorità indipendente per la supervisione della campagna elettorale controllerà tutti i fascicoli delle candidature, in aggiunta al monitoraggio dell'intero processo elettorale. (segue) (Ala)