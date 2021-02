Algeria: ministero Giustizia, rilasciati 33 detenuti politici (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22 febbraio vengono organizzate proteste più importanti nelle principali città, compresa la capitale, Algeri, dove tutti gli incontri sono stati vietati dal 2001. Da quella data, ogni venerdì, milioni di persone hanno marciato per le vie della capitale per chiedere un profondo cambiamento del "sistema" in carica dal 1962. Il 2 aprile 2019, il presidente Bouteflika ha lasciato il potere dopo vent'anni alla guida del paese. Il movimento di protesta ha proseguito con le sue manifestazioni per tutto il 2019 anche dopo la salita al potere nel dicembre dello stesso del presidente Tebboune per divenire sporadiche nel 2020 a seguito delle restrizioni contro il Covid-19. Durante i due anni di proteste diversi attivisti sono stati arrestati e incarcerati per aver organizzato le manifestazioni. All’inizio della sua presidenza, Tebboune aveva già rilasciato decine di attivisti del movimento un gesto simbolico destinato a placare le proteste e voltare pagina dopo il lungo governo di Bouteflika. (Ala)