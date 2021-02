Germania: Merkel, multilateralismo base del nostro agire politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il multilateralismo “è e deve essere la base del nostro agire politico”. Credere nella cooperazione multilaterale è “giusto” e la lotta contro la pandemia di coronavirus lo dimostra, poiché “nessuno sarà al sicuro” se non sarà possibile garantire che tutti possano avere accesso al vaccino. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel corso dell'intervento che ha tenuto alla Conferenza di Monaco di Baviera sulla sicurezza (Msc), tenuta oggi in formato virtuale. Per Merkel, la necessità del multilateralismo non è limitata al contrasto al Covid-19, ma comprende anche la lotta contro il cambiamento climatico, l'impegno per la conservazione della biodiversità, la lotta al terrorismo e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità entro il 2030. Tutto ciò sarà possibile “soltanto se uniamo le forze”, ha evidenziato la cancelliera. Tale prospettiva riguarda, allo stesso modo, la sicurezza, che ha assunto una struttura “multidimensionale, a rete, interlink”. (segue) (Geb)