Parità di genere: Casellati, sostenere cambiamento culturale

- "Tenacia, determinazione, competenza e professionalità. Con queste qualità, dimostrate sul campo, le donne hanno raggiunto straordinari traguardi. Nelle professioni come nelle imprese. Nella cultura come nelle Istituzioni. Occorre però oggi un salto di qualità. Incoraggiare e sostenere un percorso di cambiamento culturale. Un cambiamento che parta da un nuovo concetto di parità". E' quanto si legge nel messaggio inviato dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati all’evento per la presentazione del libro “La leadership femminile” della senatrice Paola Binetti. "Non più una rincorsa dell'uomo sul piano dell'affermazione professionale, ma una ridefinizione vera e profonda di ruoli e responsabilità. Dalla famiglia al lavoro sino alla società tutta - ha sottolineato Casellati -. In questo contesto di grande cambiamento si impone proprio una riflessione approfondita e condivisa sulla leadership femminile. Infatti, come afferma Paola Binetti nella sua opera, la leadership femminile o è leadership di cambiamento o non è. Una leadership fondata cioè sulla capacità di elaborare e attuare soluzioni, di creare relazioni forti e significative, di riconoscere e valorizzare potenzialità e talenti. In due parole: creatività e coraggio. Così vorrei sintetizzare il valore aggiunto della leadership femminile che la rende vincente ma, soprattutto essenziale per tutta la società. Sono certa che il dibattito odierno costituirà una preziosa occasione per approfondire questi temi e rafforzarci nel comune impegno alla promozione del genio femminile".(Rin)