Ue: von der Leyen, cambiamento climatico e digitale i pilastri per agenda globale

- Il cambiamento climatico e il digitale sono i due pilastri su cui deve crearsi una nuova agenda globale. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "Come possiamo uscire da questa crisi con conseguenze così profonde per i cittadini?", ha chiesto. Gli esempi portati da von der Leyen sono il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità e il digitale. "Più di un anno fa l'Ue ha dichiarato di diventare neutrale nel 2050", ha ricordato. "Ma per combattere il cambiamento climatico servono anche altri" Paesi, ha aggiunto citando alcuni esempi come il Giappone e il Sud Africa. "E siamo estremamente felici del ritorno degli Usa negli Accordi di Parigi" perché "questo è il momento di agire", ha sottolineato la presidente della Commissione. (segue) (Beb)