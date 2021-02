Ue: von der Leyen, cambiamento climatico e digitale i pilastri per agenda globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo esempio è quello dei digitale e del suo impatto sulle democrazia. La presidente ha citato i fatti dell'attacco a Capitol Hill a Washington lo scorso 6 gennaio, definendoli come "punto di svolta" e ha ricordato le più recenti azioni della Commissione europea: il Digital services act e il Digital markets act. Si tratta, per von der Leyen, di "un passo importante" che si basa sul principio di "far sì che quello che è illegale offline lo sia anche online". Ue e Usa "insieme possiamo creare una economia digitale che sia valida a livello globale" e che sia "basata sui nostri valori di inclusione, protezione della privacy, di democrazia", ha sottolineato. "Dobbiamo unire le forze" Ue e Usa "e proteggere questi valori con tutte le nostre energie", ha concluso. (Beb)