- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enrico Giovannini, ha convocato su loro richiesta i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil del settore trasporto il 1 marzo 2021 alle ore 10.30 per confrontarsi sulle criticità che interessano le diverse modalità di trasporto.​ Lo si legge in una nota del dicastero. (Com)