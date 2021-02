Vaccini: al via da lunedì le somministrazioni agli agenti polizia locale di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comincerà lunedì 22 febbraio la vaccinazione anticovid degli agenti della polizia locale di Milano, così come indicato dalla Regione Lombardia in relazione al piano vaccinale nazionale. Il programma prevede la somministrazione del vaccino AstraZeneca agli agenti di età inferiore ai 55 anni, per un numero di duecento operatori al giorno, che avverrà presso il centro vaccinale del Policlinico negli spazi di Fiera Milano City. Gli agenti vaccinandi riceveranno un documento informativo sul vaccino e un modulo per il consenso informato. "Prende il via il programma vaccinale della polizia locale - commentano la vicesindaco e assessore alla sicurezza Anna Scavuzzo e il comandante della polizia locale Marco Ciacci -. Siamo soddisfatti che la richiesta di vaccinazione per gli agenti di polizia locale contestuale a quella per gli operatori delle forze dell'ordine sia stata recepita dal piano nazionale per le vaccinazioni. A breve, con analoghe modalità, verrà attivata anche la campagna vaccinale per gli operatori di protezione civile". (Com)