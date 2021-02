Alitalia: Fassina (Leu), governo smentisca licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, sottolinea che "il governo Draghi si è appena insediato. Per il complesso dossier Alitalia, i ministri competenti sono cambiati. Sarebbe irricevibile un piano industriale condizionato a 5.000 esuberi. Tuttavia, le notizie di licenziamenti vanno smentite al più presto e lavoratrici e lavoratori vanno rassicurati". Il parlamentare aggiunge in una nota: "È urgente una soluzione, sia per le immediate esigenze di cassa dell'azienda in amministrazione straordinaria, sia per il rilancio della compagnia di bandiera, senza previsioni di insostenibili tagli occupazionali. Il primo obiettivo necessita di risorse fresche da allocare attraverso il decreto Ristori cinque in arrivo. Il secondo, è un problema di procedure". Per l'esponente di Leu, "va, innanzitutto, bloccato il bando in rampa di lancio per la vendita delle attività di aviation, handling e manutenzione. Poi, va perseguita la rotta del ripagamento del debito verso il Mef (ministero dell'Economia e delle Finanze) attraverso il passaggio degli asset di Alitalia al Tesoro, come da emendamento presentato da Leu al decreto Milleproroghe. È la condizione - conclude Fassina - per il decollo di una newco come compagnia di bandiera e non vettore regionale. Chiediamo al governo di esprimersi". (Com)