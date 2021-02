Commercio: Guasco (Confcommercio Roma), su ambulanti Raggi si prende grave responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha annunciato la messa a bando delle licenze del commercio ambulante che stanno operando in proroga "si è presa una grande e grave responsabilità" perché "il Comune di Roma, senza alcuna riforma costituzionale, si improvvisa legislatore superiore al parlamento italiano". Così il direttore della Confcommercio di Roma, Romolo Guasco interpellato da "Agenzia Nova" commenta l'annuncio fatto da Raggi a seguito della ricezione del parere della Agcm, Autorità garante della concorrenza del mercato, in merito alla messa a bando delle licenze del commercio su area pubblica. "Revocare queste proroghe e fare nuovi bandi, in un momento già drammatico per l'economia locale, getta nel panico decine di operatori - aggiunge - . Si scatenerà una dura battaglia e speriamo che sia solo di carattere amministrativo". Nella Capitale sono circa 15 mila in tutto le licenze del commercio su area pubblica. (Rer)