Germania-Usa: Merkel, i nostri interessi non sempre convergeranno

- Gli interessi di Germania e Stati Uniti “non sempre convergeranno, dobbiamo dirlo con chiarezza”. Tuttavia, laddove sorgano delle differenze, “dobbiamo parlare con franchezza”. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel corso dell'intervento che ha tenuto alla Conferenza di Monaco di Baviera sulla sicurezza (Msc), svoltasi oggi in formato virtuale. Nonostante le possibili differenze, ha sottolineato Merkel, Germania e Usa condividono principi e valori, come il “credo nella democrazia”, che rappresentano “ampie base su cui costruire”. Secondo la cancelliera, è necessario chiarire che “non vogliamo creare paesi dipendenti da noi, ma trasmettere valori e idee”. Il partenariato transatlantico è “al centro di questo sforzo” e la Germania è a favore di “un nuovo capitolo” in questa relazione. “Siamo pronti”, ha concluso Merkel. (Geb)