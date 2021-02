Nato: Stoltenberg, abbiamo opportunità storica per costruire Alleanza più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo momento offre una opportunità storica per costruire un'Alleanza Transatlantica più forte. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, aggiungendo di essere desideroso di accogliere il presidente Usa, Joe Biden, e i leader europei, al vertice dell'Alleanza di quest'anno. "Negli ultimi anni abbiamo riscontrato differenze tra Europa e Nord America. Con serie domande poste su entrambe le sponde dell'Atlantico e visioni concorrenti delle relazioni transatlantiche. Ora abbiamo un'opportunità storica per costruire un'Alleanza più forte, per riconquistare la fiducia e rafforzare la nostra unità", ha detto. Stoltenberg ha sottolineato che Europa e Stati Uniti "lavorano insieme nella Nato" perché "stiamo affrontando grandi sfide" come l'ascesa della Cina, gli attacchi informatici, la tecnologia distruttiva, il cambiamento climatico, il comportamento destabilizzante della Russia e la continua minaccia del terrorismo. "Nessun Paese, e nessun continente, può farcela da solo. Al contrario, dobbiamo fare di più insieme e dobbiamo dimostrare il nostro impegno per la solidarietà transatlantica non solo a parole, ma con i fatti", ha sottolineato. (segue) (Beb)