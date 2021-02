Nato: Stoltenberg, abbiamo opportunità storica per costruire Alleanza più forte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo, con l'iniziativa Nato 2030, ha rimarcato Stoltenberg, "stiamo lavorando ad un'agenda ambiziosa per il futuro della nostra Alleanza". Primo, "dobbiamo rafforzare la nostra unità" e "rafforzare il nostro impegno per la nostra difesa collettiva e finanziare insieme una parte maggiore della nostra deterrenza e difesa sul territorio della Nato". Questo per Stoltenberg fungerebbe da incentivo per gli alleati a fornire le capacità necessarie e contribuire a una più equa condivisione degli oneri. Inoltre, "gli alleati dovrebbero impegnarsi a consultarsi su tutte le questioni che riguardano la nostra sicurezza" e bisogna "aggiornare il concetto strategico della Nato" sia per "tracciare una rotta comune" per il futuro sia per "riaffermare i fondamenti della nostra Alleanza", ha affermato. (segue) (Beb)