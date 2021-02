Nato: Stoltenberg, abbiamo opportunità storica per costruire Alleanza più forte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il segretario generale della Nato è necessario "ampliare il nostro approccio alla sicurezza" perché "i nostri potenziali avversari utilizzano tutti gli strumenti a loro disposizione", da quelli militari a quelli politici ed economici passando per la sfida alle istituzioni. "Naturalmente, per mantenere la nostra gente al sicuro, abbiamo bisogno di un forte esercito. Ma abbiamo anche bisogno di società forti" e, quindi, ha osservato ancora, serve "un approccio alla resilienza più ampio, più integrato e meglio coordinato, con obiettivi nazionali concreti". Inoltre, bisogna investire "per mantenere il nostro vantaggio tecnologico". Inoltre, secondo Stoltenberg, "la Nato dovrebbe stabilire il gold standard su come ridurre le emissioni" delle sue Forze armate. (segue) (Beb)