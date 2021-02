Nato: Stoltenberg, abbiamo opportunità storica per costruire Alleanza più forte (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terzo punto per Stoltenberg, "l'Europa e il Nord America devono difendere l'ordine internazionale basato su regole che viene sfidato da poteri autoritari" come Cina e Russia che "stanno cercando di riscrivere le regole a vantaggio dei propri interessi". Ad esempio, "l'ascesa della Cina è una questione determinante per la comunità transatlantica", ha detto Stoltenberg. Perché ha "potenziali conseguenze per la nostra sicurezza, la nostra prosperità e il nostro modo di vivere" e questo è il motivo "per cui la Nato dovrebbe approfondire le nostre relazioni con partner stretti, come l'Australia e il Giappone, e creane di nuovi in tutto il mondo". Questo perché "solo attraverso un'azione concertata possiamo incoraggiare gli altri a rispettare le regole", ha concluso. (Beb)