Covid: Lega, zona rossa scelta irragionevole e vessatoria per cittadini umbri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dall’8 febbraio scorso, giorno che ha sancito l’ingresso dell’Umbria in zona rossa, riceviamo segnalazioni di imprenditori e lavoratori ingiustamente vessati dalla scelte irragionevoli del vecchio governo Conte”, così i consiglieri regionali della Lega, Valerio Mancini (presidente Seconda commissione) e Stefano Pastorelli (capogruppo) secondo i quali “è opportuno pertanto che la Regione Umbria si attivi quanto prima per impegnare il nuovo Governo a rivedere gli assurdi provvedimenti contenuti nel Dpcm in vigore”. I leghisti umbri hanno aggiunto: “La giunta ha già stanziato dieci milioni di euro a sostegno del commercio, in parte anche a fondo perduto, si tratta di un aiuto concreto e dovuto, ma è necessario che ci si adoperi anche per predisporre la riapertura dei settori costretti al fermo totale da settimane". E ancora: "Di recente una sentenza del Tar del Lazio ha dichiarato illegittimo il Dpcm che ha costretto i centri estetici alla chiusura in zona rossa, determinandone così la riapertura". Mancini e Pastorelli hanno continuato: "È opportuno che tale misura venga estesa anche ai toelettatori, che svolgono un sevizio primario per il mantenimento dell’igiene degli animali che vivono nelle nostre case e ne salvaguardano la salute. Inoltre la scienza ha dimostrato che gli animali non sono in alcun modo portatori del virus, quindi l’attività dei toelettatori si svolge in assoluta sicurezza, considerando che i ‘padroni’ si fermano all’ingresso del negozio”. (segue) (Ren)