Covid: Lega, zona rossa scelta irragionevole e vessatoria per cittadini umbri (2)

- I consiglieri leghisti hanno proseguito: “A subire pesanti ripercussioni è anche il settore dell’abbigliamento e quello calzaturiero, imprenditori costretti ad abbassare le saracinesche dopo aver investito importanti risorse per riadattare i loro negozi alle linee guida dettate dal Governo per evitare contagi". Infine Mancini e Pastorelli hanno affermato: "È paradossale che nei supermercati ci ritroviamo in fila al banco dei ‘freschi’, mentre nei negozi di scarpe e abbigliamento, ad oggi, non può entrare nessuno. Dove sarebbe il rischio sanitario se in queste attività venisse consentito l’ingresso contingentato, anche in base alle dimensioni del luogo?” Infine hanno concluso: "“Porteremo all’attenzione della Seconda commissione il grido d’aiuto di tanti imprenditori e lavoratori, certi di trovare il pieno sostegno e la collaborazione di tutti i Commissari per combattere insieme questa battaglia al fianco delle attività dell’Umbria. C’è urgenza – concludono - di rivedere con serietà e ragionevolezza i provvedimenti da attuare per fronteggiare la pandemia, in modo che siano di aiuto alla comunità senza però danneggiare inutilmente l’economia”. (Ren)