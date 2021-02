Fondi Lega: caso Lfc, a processo il 15 aprile Di Rubba, Manzoni e Barachetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato disposto dal gip Giulio Fanales il giudizio immediato, il rito in cui si salta l'udienza preliminare, per i professionisti Alberto Di Rubba, Andrea Manzoni e l'imprenditore edile Francesco Barachetti nell'ambito del procedimento sul caso della Lombardia film commission. Con il provvedimento, con cui è stata accolta la richiesta del procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Stefano Civardi, è stata inoltre già fissata per i tre indagati la prima udienza del processo per il prossimo 15 aprile. Ora l'ex presidente della Lfc Di Rubba, Manzoni (entrambi ai domiciliari dal 10 settembre per peculato e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), e Barachetti (ai domiciliari dal 13 novembre per peculato e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte) avranno 15 giorni per chiedere eventuali riti alternativi (patteggiamento o giudizio abbreviato). Stando alle indagini della Guardia di Finanza i tre bergamaschi vicini alla Lega insieme a Michele Scillieri, Fabio Barbarossa e Luca Sostegni avrebbero, a vario titolo, distratto 800 mila euro partecipando all'operazione immobiliare per la vendita alla Lombardia film commission a un presunto prezzo gonfiato di un capannone in via Bergamo a Cormano, nel Milanese. A fine febbraio si terrà l'udienza davanti al gip Lidia Castellucci in merito all'istanza di patteggiamento presentata in accordo con la Procura dal commercialista Michele Scillieri (3 anni e 8 mesi e 85 mila euro di risarcimento) e il cognato e presunto suo prestanome Fabio Giuseppe Barbarossa (2 anni e 2 mesi e 30 mila euro di risarcimento). A inizio anno, invece, Luca Sostegni, altra presunta "testa di paglia" di Scillieri, ha ottenuto un patteggiamento a una pena 4 anni e 10 mesi. (Rem)