Ue-Usa: Macron, serve un multilateralismo che produca risultati

- La prima cosa che devono fare Stati Uniti ed Unione europea è "avere un multilateralismo che produce risultati, che sia utile". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "Dobbiamo regolare il problema delle diseguaglianze nelle nostre società con i nostri vicini", ha affermato il capo dello Stato. Il presidente ha poi evocato gli aiuti nell'ambito della crisi del coronavirus. "Se vogliamo riuscire in un multilateralismo che dà risultati, la sfida che ci è posta spetta a noi, europei e americani, di permettere a tutti i Paesi del mondo, poveri ed emergenti, di accedere il più velocemente possibile alla diagnosi e ai trattamenti, ai vaccini e di migliorare il loro sistema sanitario", ha detto Macron, spiegando che questo è "al centro dell'iniziativa Act-Accelerator lanciata a marzo". Macron ha poi proposto che Stati Uniti ed Europa consegnino 13 milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus. "Ne vale della nostra credibilità", ha detto il presidente, ricordando che la quantità evocata rappresenta "0,43 per cento delle dosi che abbiamo ordinato". "Se sapremo fare questo, l'occidente avrà una presenza e sarà considerato in Africa", ha continuato Macron. (Frp)