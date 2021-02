Milano: Mascaretti (Fd'I), serve maggiore controllo del territorio, troppi rischi per le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sabato sera in Piazzale Maciachini, un 41enne rumeno, senza fissa dimora, ha accoltellato un connazionale causandogli gravi lesioni, oggi è stato arrestato un 25enne del Gambia per le aggressioni ai danni due donne in piazza San Fedele, dobbiamo complimentarci con gli agenti che hanno fatto gli arresti, ma il pericolo resta. Una sorta di bomba pronta ad esplodere in qualsiasi momento le cui vittime saranno sempre le persone più esposte ed indifese: donne, ragazze, persone anziane o altri senzatetto". Lo dichiara Andrea Mascaretti capogruppo di FdI "sono andato a verificare le vie adiacenti alla stazione Centrale. Semivuote, i locali senza clienti le strade quasi deserte. Padroni di quelle vie senzatetto disperati, alcuni barcollavano in mezzo la strada, per effetto di alcol o droghe, rischiando continuamente di essere investiti. Alle due del pomeriggio, un giovane uomo giaceva praticamente svenuto e con i pantaloni abbassati sugli scalini d'ingresso di un condominio. Sono situazioni di degrado inaccettabile queste persone dovrebbero essere accolte in qualche centro del Comune e disintossicate, invece finché stanno in quelle condizioni rappresentano un potenziale pericolo soprattutto per le donne. una cittadina passando di corsa ha chiesto: ma le istituzioni dove stanno? Troppo assenti in questi anni e alcune zone della città sono allo sbando. Occorre cambiare politica e garantire più controllo e maggior rigore" (Com)