Thailandia: voto di sfiducia sul governo, centinaia di manifestanti fuori dal parlamento

- Centinaia di manifestanti si sono raccolti questa sera fuori dal parlamento della Thailandia dove è agli sgoccioli il dibattito su una mozione di sfiducia nei confronti del governo del primo ministro Prayuth Chan-ocha. Lo riporta il quotidiano “Bangkok Post”. La dimostrazione è stata convocata dal gruppo Facebook Mob Fest per protestare contro l’esecutivo proprio mentre il capo del governo e nove dei suoi ministri sono costretti a difendersi all’interno dell’aula dagli attacchi dell’opposizione. Uno dei più duri è arrivato da Thanaporn Wijan, esponente della Rete del lavoro per i diritti del popolo, che ha criticato il governo per non aver salvato centinaia di migliaia di posti di lavoro nel quadro della crisi originata dalla pandemia di coronavirus. (segue) (Fim)