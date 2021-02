Thailandia: voto di sfiducia sul governo, centinaia di manifestanti fuori dal parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’altra manifestazione di protesta è in programma nella giornata di domani anche con l’obiettivo di aumentare la pressione sulle autorità perché rilascino i quattro attivisti – Arnon Nampa, Parit Chiwarak, Somyot Prueksakasemsuk e Patiwat Saraiyaem – che sono detenuti nel carcere della capitale con l’accusa di lesa maestà, reato punibile con pene fino a 15 anni di reclusione. La protesta, tuttavia, potrebbe incrociarsi con il voto in aula sulla mozione di sfiducia al premier, che secondo le attese dovrebbe essere respinta nella giornata di domani. Le autorità di Bangkok hanno così deciso di schierare migliaia di agenti di polizia nella capitale in previsione di eventuali disordini. (segue) (Fim)