Ex Ilva: Giorgetti vede Morselli, incontro costruttivo

- Incontro lungo, schietto, franco e costruttivo al Mise tra l’ad di Arcelor Mittal, Lucia Morselli, e il ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Nel corso della riunione si è parlato soprattutto dell’impegno di Arcelor Mittal e delle conseguenze della sentenza del Tar di Lecce sulle prospettive aziendali. La prossima settimana il ministro si confronterà, come annunciato anche al tavolo Ilva con i sindacati, con il sindaco di Taranto e il governatore della Puglia. (Com)