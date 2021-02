Ue: Michel, insieme a Usa più forti per promuovere democrazia e ordine globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi sono "i pilastri della nostra relazione" e "apprezziamo l'impegno" del presidente Usa Joe Biden "di essere guida con la forza del nostro esempio". E' quando quei valori "sono minacciati dagli altri" che "dobbiamo proteggerli a casa e fuori, e guidare con il nostro esempio". Oggi "la nostra priorità è la ripresa dal Covid" e "vogliamo dimostrare ai nostri popoli come i nostri sistemi e le nostre economie aperte funzionano e che funzionano per tutti. Dobbiamo unire le forze, Ue e Usa, per il mercato, lo sviluppo digitale, la transizione verde e una tassazione digitale equa". Perché "vogliamo costruire un mondo migliore, più equo e più verde" e "pensiamo che la cooperazione internazionale è l'unico modo per avere successo", ha sottolineato Michel. "Quando sulla stessa lunghezza d'onda siamo più forti nel promuovere la democrazia" e "insieme siamo più forti a proteggere l'ordine basato su regole dagli attacchi da Russia, Cina e Iran e siamo più forti a proteggere la pace", ha aggiunto. (Beb)