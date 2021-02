Usa: Biden fa appello all'Europa, insieme per difendere la democrazia e fronteggiare la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono tornati, e con loro un partenariato atlantico imprescindibile per difendere una “democrazia sotto attacco” e per vincere la “dura competizione” con la Cina. È il messaggio che oggi il presidente Joe Biden ha consegnato ai suoi alleati europei con il suo intervento alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “L’ultima volta ho partecipato a questo dibattito da privato cittadino e ho detto che sarei tornato: sono stato di parola”, ha scherzato il capo della Casa Bianca in apertura del suo discorso. Approfittando della presenza in collegamento video della cancelliera tedesca Angela Merkel e del presidente francese Emmanuel Macron, Biden ha sottolineato la necessità per Stati Uniti e Unione europea di fare fronte comune di fronte alle minacce dello scenario globale, attribuendo tra queste una posizione di grande rilevanza alla Cina di Xi Jinping. (segue) (Gmr)