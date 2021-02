Usa: Biden fa appello all'Europa, insieme per difendere la democrazia e fronteggiare la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo senso, Biden ha invitato gli alleati a prepararsi a una “dura” competizione strategica a lungo termine con la Cina, della quale vanno respinti “gli abusi economici e le coercizioni”. “La competizione con la Cina sarà dura. È quello che mi aspetto e lo accetto”, ha sottolineato il presidente Usa dicendosi convinto che Stati Uniti e Unione europea possano infine vincere “la corsa per il futuro”. A patto, tuttavia, che “tutti giochino con le stesse regole”, incluse le compagnie cinesi. Biden ne ha avute anche per la Russia e per il suo presidente Vladimir Putin, accusato di tentare di indebolire il progetto europeo e l’alleanza atlantica. “I problemi con la Russia sono magari diversi rispetto a quelli con la Cina, ma sono egualmente reali”, ha affermato il presidente Usa. Biden ha precisato di non voler tracciare uno schema “Occidente contro Oriente”, ma ha sottolineato che “affrontare l’avventatezza della Russia” è cruciale per proteggere la sicurezza collettiva. Inoltre, il leader statunitense ha chiarito che non è possibile tornare “ai rigidi blocchi della Guerra fredda”, poiché vi sono delle aree di necessaria cooperazione quali la lotta ai cambiamenti climatici e il contrasto alla pandemia di Covid-19, per il quale ha annunciato lo stanziamento di due miliardi di dollari per l’iniziativa di vaccinazione globale Covax. (segue) (Gmr)