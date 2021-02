Usa: Biden fa appello all'Europa, insieme per difendere la democrazia e fronteggiare la Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della sicurezza è chiaro l’impegno degli Stati Uniti a mantenere i propri impegni verso l’Europa, tenendo fede all’Articolo 5 dell’Alleanza atlantica e stracciando il piano per il ritiro delle proprie forze dalla Germania. “So che negli ultimi anni le nostre relazioni sono state messe alla prova – ha aggiunto riferendosi all'amministrazione del suo predecessore, Donald Trump – ma gli Stati Uniti sono pronti a impegnarsi nuovamente nei confronti dell’Europa”. “Lavoreremo più strettamente per affrontare le minacce condivise e per continuare a sostenere i valori comuni come libertà e pace”, ha assicurato Biden. Il presidente Usa ha fatto riferimento diretto all’Articolo 5 della Nato, verso il quale ha garantito “pieno impegno”: “Un attacco a uno di noi è un attacco a tutti”. In questo contesto, l’inquilino della Casa Bianca ha annunciato anche l’attesa cancellazione del piano di Trump per il ritiro di una parte delle truppe Usa di stanza in Germania. “Siamo determinati a riconquistare la vostra fiducia”, ha spiegato. (segue) (Gmr)