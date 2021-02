Usa: Biden fa appello all'Europa, insieme per difendere la democrazia e fronteggiare la Cina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tema chiave dell’intervento è stato quello della “democrazia sotto attacco”, in Europa come negli Stati Uniti. "Il nostro partenariato - ha spiegato il capo della Casa Bianca - è durato ed è cresciuto negli anni perché ha le sue radici nella ricchezza dei nostri condivisi valori democratici. Questi non sono in vendita. Sono costruiti su una visione del futuro nella quale tutte le voci hanno importanza. Dove i diritti di tutti sono protetti e lo stato di diritto è rispettato. Nessuno di noi è riuscito pienamente a realizzare questa visione. E in troppi posti, anche in Europa e negli Stati Uniti, i progressi democratici sono sotto attacco". Secondo Biden, siamo nel mezzo di un dibattito fondamentale sulla direzione futura del nostro mondo: tra quelli che sostengono che – date tutte le sfide che dobbiamo affrontare, dalla quarta rivoluzione industriale alla pandemia globale – l’autocrazia è la soluzione migliore, e quelli che invece capiscono che la democrazia è essenziale per affrontare quelle stesse sfide. "Gli storici esamineranno questo momento e ne scriveranno. Io credo con tutto me stesso che la democrazia deve prevalere. Dobbiamo dimostrare che le democrazie possono ancora fare il bene della nostra gente. Questa è la nostra elettrizzante missione. La democrazia non arriva per caso: dobbiamo difenderla, rafforzarla, rinnovarla. Dobbiamo dimostrare che il nostro modello non è un relitto della storia: è il miglior modo per realizzare la promessa del nostro futuro. E se lavoriamo insieme con i nostri partner democratici, con forza e fiducia, so per certo che sapremo affrontare qualunque minaccia", ha concluso Biden. (Gmr)