Germania-Usa: Merkel, necessaria strategia comune per Russia e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania e Stati Uniti devono sviluppare una strategia comune nei confronti di Russia e Cina. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel corso dell'intervento che ha tenuto alla Conferenza di Monaco di Baviera sulla sicurezza (Msc), tenuta oggi in formato virtuale. Secondo Merkel, con riguardo alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, il processo di Minsk “non ha avuto successo”. Inoltre, la Russia ha “ripetutamente” provocato “conflitti ibridi in cui gli Stati Uniti sono stati coinvolti”. Pertanto, ha evidenziato la cancelliera, Germania e Usa hanno bisogno di “un'agenda comune” nei confronti della Russia". In particolare, per Merkel, Berlino e Washington devono “offrire cooperazione” a Mosca, ma devono anche “essere chiare in merito alle differenze”. In maniera analoga, Germania e Stati Uniti devono comporre un'agenda comune per i rapporti con la Cina. (segue) (Geb)